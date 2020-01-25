Занимавший пост помощника президента Владислав Сурков ушел с государственной службы, сообщил Интерфаксу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, такое решение Сурков принял «в связи со сменой курса на украинском направлении». Как передает агентство, сам Сурков обещал рассказать о причинах и о дальнейших планах через месяц. «В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», — добавляет Чеснаков в своем телеграм-канале.

Как уточняет главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, курировать украинское направление в администрации президента теперь будет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, которого накануне назначили замглавы АП.

Помощником президента Владислава Суркова назначили в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

В 1999 году Сурков стал замруководителя администрации президента. С 2011 по май 2013 года он занимал пост заместителя председателя правительства.