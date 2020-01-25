В Европе и Австралии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Число его жертв в Китае превысило 40

Во Франции зафиксировали три случая заражения новым видом коронавируса (2019-nCoV), передает телеканал BFM TV со ссылкой на Минздрав страны. Как пишет Sydney Morning Herald, новую болезнь обнаружили у уроженца китайского города Ухань, прилетевшего в Австралию.

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузен, первый заболевший вернулся из Уханя, после чего обратился в больницу Бордо из-за кашля и температуры. 48-летнего пациента поместили в отдельную палату больницы университета Бордо.

Второй в стране случай заражения зафиксирован в Париже, заболевшему оказывают медицинскую помощь. По данным BFM TV, третий зараженный — близкий родственник одного из пациентов, о которых стало известно ранее. Это первые случаи заражения новым коронавирусом, обнаруженные в Европе.

По последним данным, в Китае от нового типа коронавируса погиб 41 человек, число заболевших превысило 1280 человек, передает South China Morning Post. Кроме того, два смертельных случая выявили за пределами провинции Хуэбэй, где расположен Ухань. Умер также хирург из больницы Уханя, лечивший заразившихся коронавирусом.

Случаи заражения зафиксировали также в Малайзии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Непале, Таиланде, Вьетнаме и ряде других стран. Китайские власти ввели карантин в 13 городах, включая Ухань, ставшим эпицентром распространения вируса.