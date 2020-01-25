Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на чемпионате Европы

Россияне заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, проходящих в австрийской Граце. Золотые награды завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Пара набрала в сумме 234,58 баллов. Серебро взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом в 208,64 балла. Обладателями бронзы стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 206,53 балла по сумме двух программ.

Кроме того, 23 января Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе (82,34 балла). Накануне российские фигуристки также составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ.