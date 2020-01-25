«На фасадах объекта работы не проводились»: Минкульт Архангельской области — о реставрации памятника архитектуры картоном и монтажной пеной

Министерство культуры Архангельской области не владеет информацией о том, кто «отреставрировал» памятник федерального значения — Гостиные дворы — фанерой и строительной пеной. Это следует из официального ответа на запрос «Новой газеты».

«Новая» просила ведомство прокомментировать состояние находящегося на госохране здания XVII века, на фасаде которого блогер обнаружил следы такого ремонта. Мы поинтересовались, когда и кем этот ремонт был произведен, сколько это стоило и кто принимал работу.

В Минкульте заявили, что «в 2019 году на фасадах объекта работы не проводились, а реставрация начнется летом силами предприятия "Модуль-Р"». Кто прикрутил саморезами фанеру к стене Гостиных дворов, залил монтажной пеной и закрасил под цвет фасада, чиновники не пояснили.

Напомним, в начале недели в сети появились фото западной стены Гостиных дворов. На них видны следы грубого ремонта, который противоречит законодательству об охране памятников. Гостиные дворы — старейшая постройка Архангельска, входит в зону охраны объектов культурного наследия на территории исторического центра города.