ВШЭ приняла поправки в правила внутреннего распорядка университета. Против них выступили более пяти тысяч студентов

Ученый совет Высшей школы экономики принял новые правила внутреннего распорядка университета, против которых выступили более пяти тысяч студентов. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала трансляции заседания.

В итоговой редакции поправки претерпели значительное количество изменений. В новом проекте внесли дополнение, что критика вуза и его администрации не может являться действием, направленным на причинение ущерба администрации университета.

Из проекта также убрали запрет на аффилиацию с вузом при ведении деятельности «вызывающей существенные разногласия в обществе...». Значительная часть членов Ученого совета, а также студсовет выступили против такой формулировки.

«Мне кажется, нам не надо оставлять эту формулировку про эти существенные разногласия, она заведет нас в тупик», — заявил ректор университета Ярослав Кузьминов во время обсуждения аналогичной поправки в правила трудового распорядка. При этом ректор назвал «позицией годовалого ребенка» мнение, что права человека могут регулироваться только законом.

«Аффилиация с вузом — это базовое правило студентов и сотрудников. Если ты противостоишь государству, и участвуешь политических баталиях, не привлекай к этому своих коллег», — добавил к своим словам Кузьминов.

Администрация университета отказалась включать студенческие СМИ в число студорганизаций, но разрешила им работать в качестве студенческих инициатив. Как объяснили на заседании, это даст право студенческим медиа пользоваться помещениями университета и информационными ресурсами и т.д. Отличие заключается в том, что студенческие организации получают финансирование от университета, студенческие инициативы нет. Вопрос о занятии правозащитной деятельностью остался открытым.

Кроме членов Ученого совета, на заседании присутствовали студенты. При этом, пресс-секретарь московского студсовета Христофор Космидис сообщил, что на ученый совет не пустили делегатов из других городов от инициативной группы. Вместо них пришли делегаты от региональных студсоветов, которых утвердила администрация кампусов.

Инициативная группа также попытались предоставить подписные листы с 4800 подписями студентов университета против принятия поправок, а также открытое письмо студентов и сотрудников зарубежных вузов, солидарных с активистами. В итоговое число подписей не вошли 400 подписей пермского кампуса. Студенты уничтожили их после давления администрации вуза.

Как заявила проректор ВШЭ Валерия Касамара, подписи нельзя принять, потому что их «анонимно» собирала «анонимная» инициативная группа #вшэпротивцензуры, которая является «прямым примером нанесения ущерба репутации университета».

Напомним, что неделю назад в ВШЭ анонсировали изменение правил внутреннего распорядка, которые запрещали аффилиацию с вузом при ведении политической и правозащитной деятельности. Против принятия поправок выступили студенты и некоторые сотрудники университета.