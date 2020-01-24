Фильм «Текст» по роману Глуховского получил гран-при премии «Золотой орел»

Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко выиграл главный приз российской национальной кинопремии «Золотой орел». Об этом сообщает Интерфакс.

В номинации «Лучший фильм» помимо экранизации романа Дмитрия Глуховского были также представлены попавший в шорт-лист «Оскара» фильм Кантемира Балагова «Дылда», «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Т-34» Алексея Сидорова.

Лучшим актером стал Александр Петров («Текст»), а лучшей актрисой — Виктория Мирошниченко («Дылда»). В номинации «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» победу одержал Алексей Сидоров («Т-34»).

Кроме того, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих стала обладателем почетного «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф.

Российская премия Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» вручается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства. Решение принимается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.