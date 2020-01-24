В Москве несколько сотен человек вышли к станциям метро с плакатами в поддержку политзаключенных

Несколько сотен человек вышли к станциям московского метро с плакатами в поддержку фигурантов «московского дела» и других политзаключенных.

«Этот метропикет мы посвящаем Андрею Баршаю, которого несмотря на отмененное вчера решение о заключении под стражу, все равно продолжают держать в СИЗО», — сообщили организаторы.

С плакатами вышли родственники фигурантов резонансных политических дел, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, бывший глава штаба политика Алексея Навального Николай Ляскин, несколько московских муниципальных депутатов, среди которых Юлия Галямина и спецкор «Новой» Илья Азар, а также многие другие.

Аналогичная акция также проходит около станций метро в Санкт-Петербурге, а также в других городах России.

О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре прошлого года объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. Акции проходят каждую пятницу. Цель активистов, вышедших на улицы с плакатами — рассказать жителям столицы о несправедливом уголовном преследовании.

Студента Московского авиационного института Андрея Баршая, которому была посвящена сегодняшняя акция, арестовали в октябре прошлого года — с тех пор он находится под стражей. Следствие считает, что 21-летний Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.