Китайские власти рассказали о первом вылеченном от нового коронавируса пациенте

В Шанхае вылечили первого пациента, зараженного новым типом коронавируса. Об этом говорится в заявлении шанхайской комиссии здравоохранения.

Речь идет о 56-летней женщине, которая приехала из Уханя в Шанхай, где ее госпитализировали в городскую больницу с лихорадкой 15 января. Отмечается, что после проведения лечения состояние пациентки начало улучшаться, и на протяжении шести дней подряд температура ее тела держалась в норме. У женщины также прошло воспаление, анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, и ее выписали из больницы.

Всего на территории Китая было подтверждено более 800 случаев заражения пневмонией нового типа, летальный исход был зафиксирован в 26 случаях – в том числе в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Случаи инфицирования также были зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Японии и США.

По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Предположительно, это могли быть змеи или крысы.

Из-за вспышки вируса в Китае на карантин закрыли город Ухань, ставшим эпицентром распространения нового коронавирус, а также еще девять соседних городов. В Ухане начали строить больницу для пациентов, заразившихся новым вирусном. Ее планируют завершить за 10 дней, к 3 февраля.