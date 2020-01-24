Эрдоган призвал Европу оказывать больше помощи сирийским беженцам

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре обсудили наплыв беженцев в Турцию, резко увеличившийся после боев в сирийской провинции Идлиб.

Президент Турции заявил, что помощь сирийским беженцам — «гуманитарная обязанность» европейских стран. По его данным, около 400 тысяч беженцев сейчас движутся из разрушенной провинции Идлиб к турецкой границе. Турция, по его словам, в срочном порядке строит новые убежища, где беженцы могли бы пережить зиму, однако рассчитывает на помощь со стороны Европы.

«Мы готовы поддержать людей которые бежали из Идлиба, — заявила Ангела Меркель. — Мы постараемся помочь им».

Турция не раз говорила, что Европа делает для беженцев недостаточно. В 2016 ЕС и Турция заключили соглашение, в рамках которого европейцы обязались выплатить 6 миллиардов евро на нужды беженцев, а Турция — разместить на эти деньги часть беженцев у себя, сократив их поток в Европу.

В сентябре Эрдоган уже обещал, что Турция «откроет границы» для беженцев, стремящихся в Евросоюз, если европейцы не поддержат план создания зоны безопасности на севере Сирии, призванный сдержать наплыв беженцев в Турцию. Кроме того, турецкие чиновники не раз повторяли, что Европа до сих пор не выполнила свои финансовые обязательства.

Во-время пресс-конференции Меркель подчеркнула, что было выплачено около 3 миллиардов евро, но «этих денег недостаточно». Канцлер пообещала, что финансовая помощь будет оказана в ближайшее время.

Кроме того, Ангела Меркель отметила, что в ближайшее время может пройти совместная встреча по Сирии с участием России, Германии, Франции и Турции.