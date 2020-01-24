Мишустин ввел надбавку к зарплате для силовиков за работу на акциях протеста

Премьер-министр Михаил Мишустин ввел надбавку для полицейских, военнослужащих и сотрудников Росгвардии Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, работающих на акциях протеста. Об этом сообщается на сайте правительства.

Речь идет о ежемесячной надбавке в размере до 100% от месячного оклада «за сложность выполняемых задач». Размер и порядок выдачи надбавки будут определять МВД и директор Росгвардии.

«Принятые решения позволят повысить уровень социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка», — отмечается в сообщении.

Летом в Москве проходили массовые протесты из-за недопуска нескольких десятков кандидатов несистемной оппозиции до выборов в городской парламент. На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек, а после санкционированного митинга-концерта 10 августа полиция задержала более 250 человек.

Следственный комитет отказался проводить расследования по жалобам участников акций на полицейское насилие, суды поддержали это. При этом было заведено несколько уголовных дел на участников митингов по статьям о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК), о «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК) и возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК). Кроме того, организаторов акций обязали выплатить несколько миллионов рублей за внеурочную работу сотрудников Росгвардии и затраты на топливо.