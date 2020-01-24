В Германии россиянин получил пять лет тюрьмы за подготовку теракта в Берлине

В Берлине гражданина России Магомеда-Али С. приговорили к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за подготовку теракта в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Morgenpost.

Злоумышленника, который, как утверждает издание, был приверженцем радикальных исламистских взглядов, задержали в 2018 году. По версии следствия, он вместе со своим сообщником хотел устроить взрыв в крупном торговом центре Берлина. Дома у сообщника россиянина нашли огнестрельное оружие и около трех килограммов взрывчатки.

Прокурор требовал для Магомеда-Али С. шесть лет и десять месяцев лишения свободы. Газета пишет, что в 2011 году он переехал из Дагестана в Германию. Отмечается, что в Берлине он регулярно посещал мечеть в районе Моабит, вокруг которой группировались сподвижники «Исламского государства». Возле нее в свое время был замечен Амри Анис, совершивший теракт на рождественской ярмарке в столице Германии в 2016 году.