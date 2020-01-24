СК возбудил уголовное дело по факту смерти пациента в Медвежьегорской скорой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несвоевременного оказания медпомощи в Медвежьегорском районе Карелии.

«Новая» рассказывала о смерти жителя посeлка Шалговаара Владимире Клесе, к которому несколько часов отказывались направлять скорую помощь из райцентра. Когда все же приехала бригада из соседнего поселка, мужчина был в коме, по дороге в больницу он скончался.

Карельский Минздрав и руководство райбольницы опровергали изложенную «Новой» информацию и утверждали, что никакого отказа в помощи не было. Тем не менее сегодня СК официально сообщил о возбуждении дела по статье «халатность».

В Карелии идет оптимизация здравоохранения уже несколько лет. Прошлой осенью сотрудники скорой помощи в Петрозаводске объявили итальянскую забастовку, выступая против переработок, низких зарплат и низкой укомплектованности бригад.