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СК возбудил уголовное дело по факту смерти пациента в Медвежьегорской скорой

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несвоевременного оказания медпомощи в Медвежьегорском районе Карелии.

«Новая» рассказывала о смерти жителя посeлка Шалговаара Владимире Клесе, к которому несколько часов отказывались направлять скорую помощь из райцентра. Когда все же приехала бригада из соседнего поселка, мужчина был в коме, по дороге в больницу он скончался.

Карельский Минздрав и руководство райбольницы опровергали изложенную «Новой» информацию и утверждали, что никакого отказа в помощи не было. Тем не менее сегодня СК официально сообщил о возбуждении дела по статье «халатность». 

В Карелии идет оптимизация здравоохранения уже несколько лет. Прошлой осенью сотрудники скорой помощи в Петрозаводске объявили итальянскую забастовку, выступая против переработок, низких зарплат и низкой укомплектованности бригад.

Теги:
врачи, скорая, карелия

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