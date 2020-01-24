«Аэрофлот» решил изменить правила перевозки животных после гибели двух котов в багажном отсеке

Компания «Аэрофлот» решила пересмотреть технологии перевозки животных после того, как два кота получили травмы и умерли в результате транспортировки в багажном отсеке. Об этом сообщил представитель авиакомпании, его слова передает ТАСС.

У «Аэрофлота» снова проблемы с котами. Правда, на этот раз совсем не смешные.



Во время перелёта из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов. У ещё одного диагностировали обморожение. Хозяин винит во всём авиакомпанию.



«Дно переноски ушло в потолок».https://t.co/rq5f2B1Q6C — baza (@bazabazon) January 24, 2020

«Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговыми структурами во всех российских аэропортах», —рассказал он агентству, отметив, что ответственность за гибель котов лежит на компании «Шереметьево Хэндлинг», которая занимается обработкой багажа.

В компании подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности.

Ранее Baza рассказала историю пассажира Максима Чумаченко, который летел «Аэрофлотом» из Нью-Йорка в Софию через Москву и вез с собой трех котов американской породы колор-пойнт. После прибытия в Шереметьево пассажиру выдали две сломанные переноски, перевязанные веревкой, и котов, которые получили серьезные травмы.

По дороге в Софию один из них умер, а второго успели довезти до ветеринара, но и его спасти не удалось. У третьего кота, который оба полета провел в багажном отсеке, врач диагностировал обморожение. Очевидцы рассказали Чумаченко, что сотрудники аэропорта «швыряли» переноски, выгружая их из самолета. Он потребовал от авиакомпании инициировать возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными.