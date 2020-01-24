«Единая Россия» пригрозила исключением из партии губернатору Чувашии. Он призывал «мочить» журналистов и заставлял сотрудников МЧС прыгать

«Единая Россия» решила рассмотреть вопрос об исключении из партии губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного прыгать за ключами от новой служебной машины. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, его слова приводятся на официальном портале «Единой России».

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности», — заявил Турчак, отметив, что чиновнику не следовало путать официальное мероприятие с цирковым представлением.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев также раскритиковал поведение Игнатьева, заявив, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. «Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», — отметил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев вручает пожарным новую технику. Чиновник заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами от машины. В пресс-службе губернатора объяснили, что Игнатьев давно знаком с этим спасателем, а церемония проходила «на позитивных эмоциях».

Неделей ранее во время торжественного мероприятия в честь Дня российской печати глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. В его пресс-службе пояснили, что эта фраза означала «раскрывать подноготную, писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты». Позже губернатор извинился за свои высказывания.