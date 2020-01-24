Глава РУСАДА допустил, что российские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду в Токио

Российские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токио этим летом, из-за сложной ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, его слова передает Интерфакс.

«В ВФЛА ситуация критическая, деятельность федерации на международном уровне приостановлена, российские атлеты не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Может сложиться ситуация, при которой российские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду 2020 года», — заявил он.

Глава РУСАДА добавил, что пока что не видит деятельного участия спортивных властей для разрешения ситуации. Он считает, что активно заниматься решением проблемы необходимо не дожидаясь формальных выборов президента ВФЛА.

Напомним, в 2015 году членство ВФЛА в международной ассоциации легкой атлетики приостановили из-за допингового скандала, с тех пор российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

В конце ноября исполком Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранил от работы президента федерации Дмитрия Шляхтина из-за его возможного вмешательства в расследование дела российского прыгуна в высоту и чемпиона мира Данила Лысенко, которому запретили участвовать в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Позже Шляхтин сложил полномочия, сейчас его обязанности исполняет глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.