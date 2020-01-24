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Несколько человек погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии

Общество

 

В немецком городе Рот-ам-Зее на юго-западе Германии неизвестный открыл огонь, несколько человек погибли, говорится в твиттере местного отделения полиции.  

Bild сообщает о шести погибших. По данным издания, преступник был знаком с ними. Нападавшего задержали.

«Это семейная драма, есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — заявили РБК в полиции земли Баден-Вюртемберг, к которой относится Рот-ам-Зее.

Теги:
kb, стрельба, германия

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