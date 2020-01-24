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После блокировки почтового сервиса Startmail письма о минировании разослали через Proton от имени mr.bortnikov

Общество

 

После заявления ФСБ о блокировке нидерландского почтового сервиса Startmail.com, с ящиков которого в Россию поступали сообщения о минировании, суды Петербурга получили аналогичные письма со швейцарского сервиса Protonmail. Об этом «Новой газете» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отправителем писем указан пользователь mr.bortnikov. Несколько судов Петербурга сегодня эвакуировались дважды из-за повторных угроз минирования.

Кроме того, после объявления ФСБ о блокировке Startmail журналист «Новой газеты» успешно зарегистрировался в этом почтовом сервисе. Позже регистрация стала невозможна, однако ограничения удается обойти с помощью VPN. В связи с этим «Новая» направила электронное письмо в ФСБ на имя ее директора Александра Бортникова.

В конце ноября в России началась волна сообщений о минированиях. По данным Интерфакса, за это время только в столице эвакуировали более 1,5 млн человек. При этом все сообщения оказались ложными. 

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Теги:
минирование, protonmail, kb

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