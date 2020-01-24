Верховный суд Татарстана оставил под арестом автора веб-сериала, в котором выносят «приговоры» российским политикам

Верховный суд Республики Татарстан оставил без изменений меру пресечения в отношении автора веб-сериала «Судья Грэмм» Карима Ямадаева, который выложил на YouTube видео, где он в роли судьи выносит приговоры людям с табличками «Песков», «Сечин» и «Путин». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Ямадаева Павел Терентьев.

«В суде Карим Ямадаев заявил, что у него не было намерений никоим образом кого-то оскорбить или призывать к каким-то действиям. [Он также] объяснил, что этот фильм является фантастикой и коммерческим проектом», — добавил Терентьев.

Ямадаеву предъявлено обвинение по делу о «призывах к терроризму» в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и по делу об «оскорблении представителей власти» (319 УК РФ). 11 января Набережночелнинский городской суд арестовал активиста до 29 февраля.

Напомним, видео появилось на канале Ямадаева в Youtube 29 декабря. Перед началом видео появляется предупреждение о том, что «авторский и актерский состав веб-сериала — это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе».

3 января к мужчине пришли с обыском, также обыск прошел дома у его родителей в рамках уголовного дела об «оскорблении представителей власти». В ходе обыска у Ямадаева изъяли все съемочное оборудование. 11 января Ямадаев был задержан по делу о «призывах к терроризму в интернете». 13 января силовики пришли с обысками по этому же делу к другим оппозиционным активистам из Набережных Челнов: Ильмиру Шакурову, Андрею Чванову и Дмитрию Тетерину.