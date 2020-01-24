В Москве активиста арестовали на 10 суток за экологическую акцию протеста. Это уже второй его арест за последнюю неделю
«Новая газета»редакция
Тверской суд Москвы назначил еще 10 суток административного ареста активисту Константину Фокину, который ранее провел пять дней в спецприемнике за плакат «Путин, уходи» на Антифашистском марше. В этот раз его осудили за акцию на Тверской улице против климатического кризиса, сообщил «Новой газете» его адвокат Михаил Бирюков.
Накануне в спецприемник к Фокину приехали полицейские и составили новый протокол за то, что во время предыдущей акции он сидел на проезжей части Тверской улицы, чтобы привлечь внимание граждан к проблеме глобального экологического кризиса и к его необратимым последствиям.
Фокин регулярно проводит аналогичные акции протеста, он участник экологического движения Восстание против вымирания — Extinction rebellion Russia, члены которого борются за сохранение биоразнообразия, снижение углеродных выбросов и выступают против климатических изменений. Раньше эко-активист был директором Центра инновационного развития Москвы.