«Роскосмос» оценил в три миллиарда рублей содержание космодрома «Восточный» в 2020 году

На содержание объектов наземной космической инфраструктуры и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктуры космодром «Восточный» в 2020 году получит более трех миллиардов рублей. Соответствующий контракт был заключен 17 января, следует из информации, размещенной на сайте «Госрасходы» Счетной палаты.

Согласно документам, деньги будут потрачены, в частности, на поддержание в готовности технологического оборудования, систем телекоммуникационного, информационного, астрономо-геодезического, метеорологического и частотно-временного обеспечения, средств электромагнитной совместимости и контроля радиоэлектронной обстановки, а также на системы экологического обеспечения.

Срок исполнения контракта установлен с 17 января 2020 года по 17 декабря 2020 года. Головным исполнителем назначен Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос»). «Новая газета» направила запрос в «Роскосмос» по этому поводу.

20 января стало известно, что «Роскосмос» проверит достоверность определения сметной стоимости работ по завершению возведения объектов первой очереди космодрома. На эти цели запланировано 255 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок в понедельник. Работу по этому заказу осуществит проектный институт «Ипромашпром».

Напомним, в конце ноября 2019 года Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов космодрома «Восточный». Как уточняла тогда газета «Коммерсантъ», речь о хищении более 250 миллионов рублей при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара».

Этот проект оценивается в 100 миллиардов рублей и должен быть сдан в 2022 году. По версии следствия, должностные лица компании «Поволжское строительное предприятие» (исполнителя гособоронзаказа по контракту) представили в казначейство заведомо ложные сведения об оплате аренды спецтехники. При этом договор не исполнялся, но деньги по нему были перечислены.

Еще ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на большое количество уголовных дел, на космодроме «воруют сотнями миллионов». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что при строительстве космодрома был украден каждый десятый рубль. По его словам, на стройку было выделено 91 миллиарда рублей, похищено 11 миллиардов рублей. Из них удалось вернуть государству только 3,5 миллиарда. Песков сообщил, что по факту хищений госсредств возбуждено 128 уголовных дел, которые позже были объединены в 32 дела.