Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев, как сообщают национальные СМИ, проинформировал министра иностранных дел о доказательствах разведывательной деятельности на территории страны двух иностранных граждан, пользующихся дипломатическим иммунитетом.

В соответствии с сигналами Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Специальной прокуратурой было возбуждено два предварительных производства по делу о преступлении против Республики Болгария в виде сбора этими гражданами информации, составляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или иностранной организации.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации вел разведывательную деятельность, в ходе которой собирал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что этот гражданин России имеет статус дипломата, он аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии.

В ходе другого досудебного разбирательства было установлено, что в период с октября 2018 года по сегодняшний день другой гражданин России собирал разведданные, в том числе составляющие государственную и служебную тайну в сфере энергетики и энергетической безопасности страны, которые впоследствии отправлял в адрес российской разведывательной службы в Москве. Для осуществления своей незаконной деятельности этот российский представитель установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в данной области. Дальнейшая проверка установила, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, являясь сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии.

Уголовное дело против этих лиц приостановлено, поскольку они пользуются дипломатическим иммунитетом, заявило обвинение.

Вчера прокуратура Болгарии предъявила трем гражданам России обвинения в связи с попыткой отравления в 2015 году болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и одного из бизнес-партнеров. Они объявлены в розыск: информация об обвиняемых направлена в Шенгенскую информационную систему, а в Интерпол подан «красный циркуляр». Как сообщал портал Болгарского национального радио (БНР), по данным государственного обвинения, наиболее вероятным мотивом попытки устранить Гебрева являются поставки его фирмой оружия в Украину в 2014 и 2015 годах.