Власти Москвы признали наличие радиоактивных отходов на месте строительства Юго-Восточной хорды

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что на месте строительства Юго-Восточной хорды есть радиоактивные отходы. Об этом сообщается на его сайте.

«В случае с ЮВХ мы столкнулись с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50-60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу», — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что за территорией завода полиметаллов действительно есть пятна радиоактивного заражения, но само предприятие ничего не делает для ликвидации ущерба, так как формально это не его территория. В связи с этим московские власти решили сами провести рекультивацию склона и вывезти зараженный грунт за пределы Москвы. В то же время мэр отметил, что исследования в зоне будущей хорды выявили «незначительное загрязнение», которое не помешает строительству.

В Greenpeace «Новой газете» уточнили, что, согласно сообщению, «мэрия собирается рекультивировать землю на склоне Москвы-реки», а якобы «незначительные следы загрязнения» есть на склоне у железной дороги. При этом в октябре сотрудники организации обнаружили там пять очагов.

В прошлом году специалисты химического факультета МГУ обнаружили значительное превышение количества радионуклидов в пробах, взятых экологами Greenpeace у московского могильника радиоактивных отходов, через который планируют провести трассу. При этом строители на месте работ радиации не нашли.

Юго-Восточная хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих трасс. Один из ее участков — от Шоссейной до Кантемировской улицы — вплотную прилегает к могильнику радиоактивных отходов за парком «Коломенское». Жители юга Москвы выступают против строительства Юго-Восточной хорды с прошлого года.