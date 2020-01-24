Первый в 2020 году космический запуск не состоялся из-за технических неисправностей

Анонсированный на сегодня первый в 2020 году космический запуск ракеты с российским военным спутником связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк отложили как минимум на сутки из-за технических неисправностей. В космос его должна была вывести ракета-носитель «Союз-2.1а», передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-комической отрасли.

Запуск мог отмениться по трем причинам. Во-первых, могли возникнуть неполадки в разгонном блоке «Фрегат», который выводит космический аппарат на орбиту искусственного спутника Земли. Во-вторых, сбой мог произойти в ракете-носителе. Также среди причин рассматривается неисправность наземного стартового комплекса.

Четыре военных спутников связи двойного назначения «Меридиан-М» начали производить с 2017 года по заказу Минобороны России, их можно использовать как в военных, так и в гражданских целях. Космодром Плесецк, который расположен в Архангельской области, находится в ведении министерства обороны и обеспечивает пуски непилотируемых космических аппаратов.