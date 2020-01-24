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ФСБ объявила об аресте жителя Крыма, подозреваемого в оборудовании схронов со взрывчаткой

Общество

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В Крыму сотрудники ФСБ арестовали местного жителя, подозреваемого в оборудовании схронов со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФСБ уточнили, что тайники был оборудованы в Симферополе. В них нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия, а также взрывчатку массой более пяти килограммов. Против подозреваемого возбудили дела о незаконном приобретении и хранении взрывчатки и боеприпасов, совершенными группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК и ч. 2 ст. 222.1 УК).

14 января погрануправление ФСБ по Крыму отчиталось об обнаружении схрона оружия. В ведомстве заявили, что в одной из заброшенных хозяйственных построек на востоке полуострова нашли ящик с четырьмя гранатами и более 200 патронами.

Теги:
kb, крым, фсб

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