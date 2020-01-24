Петербургский суд опубликовал решение по административному делу до заседания

Петроградский суд Петербурга опубликовал решение по административному делу против заместителя пресс-секретаря движения «Весна» Никиты Левкина до заседания. Об этом сообщает «Апология протеста».

По данным «Апологии протеста», информация о решении суда, согласно которому Левкина признали виновным, появилась на сайте накануне вечером. При этом заседание было назначено на сегодня на 10:00.

Левкину вменялось нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) за акцию, прошедшую 10 ноября прошлого года. Тогда активисты спустились в метро с плакатами против повышения цен на проезд. Впоследствии Левкина оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Возможность заглянуть в будущее и узнать вердикт суда с одной стороны претендует на чудо, но с другой — нарушает принцип презумпции невиновности и заставляет предположить, что судья уже сформировала неблагоприятное мнение по делу, что объективно обосновывает сомнения в ее беспристрастности», — отметили в «Апологии протеста».

Пресс-секретарь суда Дарья Лебедева в разговоре с «Медиазоной» объяснила произошедшее технической ошибкой. При этом данные о решении по-прежнему остаются на сайте.