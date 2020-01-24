Экстрадированный в США россиянин Бурков признал вину в киберпреступлениях

Россиянин Алексей Бурков, которого обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере, признал свою вину на заседании суда в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает ТАСС.

Бурков пошел на сделку со следствием и признал вину по двум пунктам обвинения — в краже персональных данных и отмывании денег. Теперь россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Оглашение приговора назначили на 8 мая.

Власти США также обвиняли Буркова во взломе компьютерных систем, сговоре для мошеннических действий и мошенничестве в компьютерной сфере. В случае признания его виновным по всем пунктам россиянину грозило до 80 лет тюрьмы. Как уточняет агентство, суд снял с Буркова три из пяти пунктов обвинения в рамках сделки со следствием.

Буркова задержали в Израиле в 2015 году, в ноябре 2019 года по требованию Вашингтона его экстрадировали в США. По версии следствия, россиянин создал сайт Cardplanet, где продавались украденные данные кредитных и дебетовых карт. Американские власти оценивают ущерб, причиненный владельцам карт покупателями этих данных, в 20 млн долларов.