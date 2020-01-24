Франция и Китай поддержали идею Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН

Выступая накануне на форуме памяти холокоста в Иерусалиме, президент Владимир Путин предложил к 75-летию окончания Второй мировой войны созвать саммит с участием пяти стран-основательниц ООН, которые являются постоянными членами его Совета безопасности —

России, Соединенных штатов, Китая, Великобритании и Франции.

Конференция бы продемонстрировала верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, «духу союзничества и исторической памяти», объяснил Путин (цитата по РБК). Дата и место еще не были назначены: по словам президента, встреча может быть проведена в любой точке мира. В качестве возможных тем для обсуждения он назвал гражданскую войну в Ливии.

Выступая следом за ним, французский президент Эммануэль Макрон поддержал инициативу: «Дорогой Владимир, я разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе. Я хотел бы, чтобы мы смогли это сделать, потому что мы являемся гарантами международного порядка» (цитата по ТАСС).

С одобрением выступило и министерство иностранных дел Китая: «Усиление координации между постоянными членами Совбеза по основным международным вопросам имеет большое значение для поддержания послевоенной системы международных отношений, а также мира и стабильности». В пресс-службе генсека ООН сообщили, что приветствуют диалог между странами — членами организации. В Великобритании отказались от комментариев до получения дополнительной информации о будущем саммите.