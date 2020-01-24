Адвокат: власти Греции тайно экстрадировали во Францию обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Винника

Власти Греции экстрадировали во Францию россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве в компьютерной сфере, сообщила в фейсбуке адвокат Зои Константопулу. Его выдачи добивались также Россия и США.

По словам адвоката, Винника вывезли из Греции за 2,5 часа до опубликования решения суда и привезли в парижскую больницу. Ночью россиянина доставили на допрос и не дали связаться с защитником, пишет Константопулу. «Таким образом, мы говорим о похищении, а не о выдаче человека», — заявила адвокат.

Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти подозревают его в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу. Во Франции его обвиняют в отмывании и киберпреступлениях В мае 2018 года Винник дал признательные показания российским правоохранителям по делу о хищении 750 млн рублей.

Сам Винник соглашался на экстрадицию в Россию. 20 декабря, после того, как стало известно о решении выдать его Франции, россиянин объявил голодовку. 22 января адвокат Тимофей Мусатов рассказал РИА Новости, что защита Винника подала в ООН жалобу из-за нарушения его прав и пыток в греческой тюрьме.