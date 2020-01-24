Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками. Козак стал замглавы администрации президента

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении бывшего главы Минкульта Владимира Мединского и бывшего министра экономического развития Максима Орешкина своими помощниками. Документы (1, 2) опубликованы на портале правовой информации.

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента. Для этого Путин увеличил число заместителей главы своей администрации с двух до трех.

Минэкономразвития ранее возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники сообщали, что Мединский станет помощником президента по культуре.

15 января после послания президента Федеральному Собранию бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. Председателем кабмина стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, а для Медведева ввели должность зампреда Совета Безопасности.