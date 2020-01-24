Основатели Faberlic объявили о создании партии праволиберального толка к выборам в Думу

Предприниматель Александр Даванков — один из основателей российской косметической компании Faberlic — рассказал в интервью «Коммерсанту» о планах создать свою партию праволиберального толка. Он ожидает, что партия примет участие в сентябрьских региональных выборах, а в будущем — и в следующих выборах в Госдуму.

Документы на регистрацию были поданы еще в декабре, рассказал Даванков. Учредительный съезд партии должен пройти 1 марта. Партия будет ориентироваться на молодежь, сейчас «не представленную в политике». По словам близкого к Кремлю источника газеты, это будет «городской образованный средний класс, аудитория 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы».

Председателем партии станет его бизнес-партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев, которому Даванков в нулевых передал свои акции компании. Нечаев сейчас является членом Центрального штаба ОНФ, был соучредителем общественной экологической организации ЭКА и бизнес-акселераторов для студентов РЭУ им. Плеханова.

Сам Даванков, как отмечает «Ъ», приходится старшим братом Владиславу Даванкову, замгендиректора образовательного проекта «Россия — Страна Возможностей», созданного в 2018-м по инициативе президента Владимира Путина и курируемого администрацией президента.

Ранее стало известно о создании еще нескольких партий к выборам в Госдуму. Так, директор по продукту World of tanks Вячеслав Макаров анонсировал свою Партию прямой демократии: идеологии у партии не будет, а сам Макаров в интервью «Новой газете» выступил за перевод российской избирательной системы на электронное голосование. Писатель и член ОНФ Захар Прилепин в свою очередь осенью создал движение «За правду!» и допускал его переформатирование в партию для участия в парламентских выборах.