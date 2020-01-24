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Атака китайского вируса: главные вопросы и ответы экспертов

В китайском Ухане начали строить отдельную больницу для жертв коронавируса

Общество

 

В китайском городе Ухань в центральной части страны, считающемся эпицентром распространения нового коронавируса, начали строить больницу для пациентов с вирусной пневмонией. Ее планируют завершить за 10 дней, к 3 февраля, передает газета «Жэньминь жибао».

Так же власти поступали и во время распространения вируса SARS в 2003 году – отдельный госпиталь в Пекине тогда построили за неделю. Сам Ухань – центр машиностроения с 11-миллионым населением – два дня назад был изолирован: аэропорт города, как и железнодорожное, автомобильное, паромное сообщение, оказался закрыт. 

Под карантин попали еще девять соседних городов, в том числе Хуанган с населением в 7,5 миллионов человек. Всего на территории Китая было подтверждено 830 случаев заражения «уханьской пневмонией» нового типа, летальный исход был зафиксирован в 26 случаях – в том числе в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Теги:
пневмония, ухань, китай, va

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