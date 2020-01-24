В китайском Ухане начали строить отдельную больницу для жертв коронавируса

В китайском городе Ухань в центральной части страны, считающемся эпицентром распространения нового коронавируса, начали строить больницу для пациентов с вирусной пневмонией. Ее планируют завершить за 10 дней, к 3 февраля, передает газета «Жэньминь жибао».

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC — People's Daily, China (@PDChina) January 24, 2020

Так же власти поступали и во время распространения вируса SARS в 2003 году – отдельный госпиталь в Пекине тогда построили за неделю. Сам Ухань – центр машиностроения с 11-миллионым населением – два дня назад был изолирован: аэропорт города, как и железнодорожное, автомобильное, паромное сообщение, оказался закрыт.

Под карантин попали еще девять соседних городов, в том числе Хуанган с населением в 7,5 миллионов человек. Всего на территории Китая было подтверждено 830 случаев заражения «уханьской пневмонией» нового типа, летальный исход был зафиксирован в 26 случаях – в том числе в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.