Российский спортсмен впервые за 8 лет взял золото чемпионата Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Впервые выступавший на европейском первенстве фигурист Артур Даниелян в свою очередь взял серебро.

Два года назад в Москве Дмитрий уже становился серебряным призером чемпионата Европы. В этот раз он стабильно откатал обе программы: был вторым после короткой и первым по произвольной. Так, в произвольной части он сделал три четверных прыжка – лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом.

Это первое золото у российских спортсменом на чемпионате Европы за 8 лет: после победы Евгения Плющенко в 2012 году россияне брали там только серебро и бронзу – все эти годы побеждал годы один и тот же фигурист – испанец Хавьер Фернандес, в этом году завершивший карьеру.