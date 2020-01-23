ВОЗ отказалась объявлять режим ЧС из-за распространении в Китае нового вида коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что преждевременно объявлять режим ЧС по всему миру из-за распространении в Китае нового вида коронавируса. Об этом говорится в твитере организации.

«Чрезвычайная ситуация для Китая пока не стала чрезвычайной ситуацией в области всемирного здравоохранения», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он выразил надежду, что удастся в короткие сроки остановить распространение вируса, но допустил, что проблема может стать общемировой.

В Китае более 600 человек заразились неизученным ранее видом коронавируса, из них, по официальным данным, 18 скончались. Случаи инфицирования также были зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Японии и США.

Вечером 23 января стало известно о первой смерти от заражения коронавирусом за пределами эпицентра заражения — китайского города Ухань. Речь идет о 80-летнем мужчине, который умер в провинции Хэбэй.

По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Предположительно, это могли быть змеи или крысы.

Из-за вспышки вируса в Китае на карантин закрыли два города — Хуанган и Ухань. Власти запретили жителям выезжать из города, опасаясь дальнейшего распространения болезни. По данным СМИ, в стране экстренно вызывают на работу сотрудников фабрик по производству медицинских масок, так как в аптеках за ними выстроились очереди. Кроме того, власти объявили о закрытии одной из главных достопримечательностей Пекина — Запретного города, чтобы не допустить распространения нового вируса.