«Радио Свобода» зарегистрируется в России по закону о СМИ-«иноагентах»

Радиостанция «Радио Свобода» направила в налоговую службу документы для регистрации в России юридического лица, чтобы исполнить требований закона о СМИ-«иностранных агентах». Об этом Интерфаксу рассказал директор Русской службы радиостанции Андрей Шарый.

«Мы уже получили разъяснения от министерства юстиции по порядку регистрации и на этой неделе подали все необходимые документы в налоговые органы», — сказал Шарый, добавив, что им будет достаточно зарегистрировать одно юридическое лицо, а не каждый проект по отдельности.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет штрафовать СМИ-«иноагенты» на сумму до 5 миллионов рублей, а также арестовывать до 15 суток физических лиц за распространение или создание публикаций таких СМИ. Согласно поправкам, иноагентами также могут быть признаны физические лица.

В реестр СМИ-«иноагентов», существующий с 2017 года, входят девять редакций: это «Голос Америки», а также «Радио Свобода» и его подразделения.

Чтобы избежать наказания и физлица, и редакции должны будут учредить юрлицо для взаимодействия с Минюстом и в течение месяца после внесения в реестр уведомить об этом министерство. В дальнейшем они должны будут упоминать о своем статусе в каждой публикации, а редакции — еще и в выходных данных. Нарушение этих пунктов, согласно тексту законопроекта, также предполагает блокировку издания.