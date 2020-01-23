ФАС будет оценивать «духовно-нравственные ценности» приложений, которые будут предустанавлены на смартфоны

​Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила оценивать важность «формирования приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в приложениях, которые должны будут предустанавливаться на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры. Об этом говорится в концепции проекта постановления правительства, пишут «Ведомости».

Газета отмечает, что в зависимости от типа устройства на него будут предустановлены антивирусные программы, навигаторы (карты), поисковики, соцсети, а также программы доступа к госуслугам, голосовые помощники, системы быстрых платежей и персональная платежная система «Мир». На планшеты, компьютеры и Smart TV также будут установлены аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

Чтобы попасть в список, приложение должно быть разработано в России, быть совместимо с системным софтом, на базе которого работает устройство, быть бесплатным для пользователей, а также не должно содержать «недокументированных возможностей». Кроме того, ПО должно быть популярным, безопасным и «социально значимым».

Формировать список программного обеспечения ФАС будет совместно с министерством связи и Роскомнадзором, а утверждать – правительство.

Ранее Федеральная антимонопольная служба опубликовала план предустановки российского программного обеспечения на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры. По плану ФАС с 1 июля 2020 года предустановка российского софта станет обязательна для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для Smart TV и ТВ-приставок.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского софта на электронные устройства. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие компании, заявляла, что изменения негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО.