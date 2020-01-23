Суд приговорил к реальному сроку еще одиного участника протестов в Магасе

Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил участника митинга в Магасе Магомеда Оздоева к 16 месяцам колонии-поселения за применение насилия к представителю власти (ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Мемориал».

С учетом времени, которое Оздоев провел в СИЗО, он выйдет на свободу 20 февраля. Как писал «Кавказский узел», 9 января уроженец Сунжи заявил суду, что во время митинга в Магасе не напал на трех сотрудников Росгвардии из-за политических убеждений, а ответил на избиение дубинкой.

25 декабря 2019 года прокурор в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Оздоев утром 27 марта принял участие в несанкционированном митинге в Магасе. По версии обвинения, при этом он испытывал «политическую вражду» к республиканским властям под религиозным влиянием организаторов митинга, «взывавших собравшихся к мужскому достоинству» и неподчинению требованиям полиции разойтись.

Это уже десятый приговор, вынесенный участникам митинга. Другие фигуранты дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов получили от четырех до 18 месяцев колонии-поселения.

Осенью 2018 года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года. В конце марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения, по делу о массовых беспорядках проходят около 30 человек.