Глава ВТБ рассказал о закрытом указе президента, который решит проблемы с долгами оборонных предприятий

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом Костин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает РБК.

По его словам, проблема в целом решена после принятия президентом указа, который носит закрытый характер.

«Там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрены, но она такая — посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали», — сказал он.

В конце года заместитель премьер-министра Юрий Борисов предложил коммерческим банкам списать долгов оборонных предприятий страны на сумму «где-то около 400–450 миллиардов рублей». Всего закредитованность ОПК составляет порядка 2,3 триллиона рублей.

Он отмечал, что объем «токсичных» долгов, выплата которых может привести к банкротству госкомпаний, оценивается правительством в 750 миллиардов рублей: «Из них больше половины этой суммы падает на убыточные предприятия. Их надо списывать».

Как отмечала «Новая газета», порядка 90% долгов ОПК приходится на «Объединенную авиастроительную корпорацию», «Объединенную судостроительную корпорацию», «Уралвагонозавод», «Высокоточные комплексы» и «Алмаз-Антей». По оценкам экспертов, вместе с другими предприятиями отрасли они отдают в виде процентных платежей более половины валовой прибыли, из-за чего работают в ноль или в убыток.