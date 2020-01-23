Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января

Королева Елизавета II подписала накануне утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января. Об этом в Палате общин объявил вице-спикер нижней палаты Найджел Эванс.

После этого сделку по выходу должна одобрить европейская сторона — главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламент. Голосование в Европарламенте было назначено на 29 января.

Если Евросоюз со своей стороны также одобрит сделку, то до конца 2020 года для обсуждения нюансов будущих взаимоотношений будет длиться переходный период: Великобритания королевство будет оставаться членом единого рынка и таможенного пространства.

The Brexit Bill has been given Royal Assent.



Watch the moment Deputy Speaker Nigel Evans announced it in the Commons ⬇️ pic.twitter.com/K9UQZIW8f1 — Department for Exiting the EU (@DExEUgov) January 23, 2020

Согласно результатам референдума, Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, но Палата общин трижды отклоняла проекты соглашения между Лондоном и Брюсселем. Британский премьер Борис Джонсон настаивал, что страна выйдет из ЕС 31 октября со сделкой или без нее, однако парламентарии выступили против жесткого варианта. В итоге Brexit назначили на 31 января 2020 года, а партия Джонсона на досрочных декабрьских выборах заручилась большинством мест в нижней палате, что позволило ей провести необходимые для этого законопроекты.