Собянин поручил находить «места скопления» мигрантов и закладок с помощью системы распознавания лиц

В московском метрополитене к 1 сентября заработает система распознавания лиц, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии московского главка МВД. Таким образом, «за доли секунды» будут распознаваться лица, находящиеся в розыске, — в том числе, отметил он, и мигранты.

«Мы должны отработать возможности и для видеоаналитики, которая позволит выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и так далее», — заявил Собянин (цитата по Интерфаксу).

Он также предложил расширить в федеральном законодательстве полномочия полицейских по контролю за миграцией: «По той статистике, которая сейчас есть, их [мигрантов], к сожалению, не становится меньше, а даже больше. И то, что вы справляетесь с этим потоком и сокращается число преступлений, совершенных мигрантами, нарушений миграционного законодательства, — это, конечно, здорово.

Но сам объем — четверть от всего объема — это преступления, совершенные мигрантами — просто огромный, колоссальный. И над этим предстоит серьезная работа».

В управлении московского главка МВД по миграции ранее рассказывали, что к 2019 году число мигрантов в Москве составляло 1,6 миллиона человек — на 15,4% больше, чем годом ранее. В миграционном центре в Сахарове за год было оформлено и переоформлено 427 тысяч патентов, а полицейские выявили 74 тысячи случаев нарушений режима пребывания 8,5 тысяч случаев нарушений трудовой деятельности.

При этом доля иностранцев и апатридов среди всех лиц, совершивших уголовные преступления в Москве в январе-ноябре 2019 года, по подсчетам Генпрокуратуры, составляла 17,08% (4694 от 27484 человек). Среди всех зарегистрированных преступлений, почти 130 тысяч, на них приходилось около 4,24% — около 5 с половиной тысяч. Оба показателя, по сравнению с 2018 годом, снизились на 10-15%.

Систему распознавания лиц в Москве реализовывают поэтапно: с 2017 года ее тестировали на полутора тысячах камерах, прошлой весной мэрия сообщала, что 89% камер в Москве обновлены и способны передавать HD-картинку, а в октябре глава МВД Владимир Колокольцев обещал оснастить все камеры в городе функцией распознавания лиц. К концу этого года ее планируют ввести в транспорте для оплаты проезда, эксперимент уже действует в столичном метрополитене.