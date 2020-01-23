В закрытом городе под Челябинском двоих девятиклассников задержали за подготовку «колумбайна»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Снежинске Челябинской области двоих учеников 9 класса школы № 125. Школьников подозревают в намерении устроить взрыв в учебном заведении с последующим расстрелом других учащихся. Об этом сообщает Znak.com.

По информации источников издания в силовых структурах, ученики намеревались взорвать самодельное взрывное устройство в столовой, после чего — из пневматического ружья стрелять по тем, кто из нее выбегает. Также планировалось использовать бутылки с зажигательной смесью.

Переписку, в которой содержались сведения о готовящемся «колумбайне» увидела учитель, которая и сообщила об этом в правоохранительные органы. При этом отмечается, что у обоих учеников есть проблемы в семьях: у одного тяжело болен отец, а мать не уделяет достаточного внимания сыну; второго мальчика отец воспитывает «в спартанской манере».

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области «Новой газете» сообщили, что пока не могут комментировать данную информацию. Собеседник «Новой газеты» в МВД подтвердил, что задержание было произведено.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».