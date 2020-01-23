Суд оставил в силе до 27 января срок ареста для студента МАИ Баршая по «московскому делу»

Басманный суд Москвы вновь по ходатайству следователя продлил до 27 января срок содержания под стражей фигуранта «московского дела» Андрея Баршая, передает корреспондент «Новой газеты».

Предыдущее решение было отменено накануне по формальной причине: Баршай тогда не присутствовал на заседании. Суд также назначил на 23 января заседание по ходатайству о новом продлении ареста Баршая, его судья Ирина Вырышева рассмотрит следующим.

Необходимость оставить Баршая под стражей следователь объяснял проведением в будущем следственных действий — психологической экспертизы и допросов. Он также упомянул пост другого фигуранта «московского дела», покинувшего страну программиста Айдара Губайдулина, о том, что тот вел переписку с Баршаем: по версии следователя, Губайдулин мог подсказать ему способы побега из страны.

Студента Московского авиационного института Андрея Баршая и еще четверых фигурантов «московского дела» арестовали в октябре прошлого года. Следствие считает, что 21-летний Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.