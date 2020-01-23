Болгария объявила в розыск трех россиян из-за отравления предпринимателя «неопознанным веществом». Их называли офицерами ГРУ

Прокуратура Болгарии предъявила трем неназванным россиянам обвинения в отравлении «неопознанным фосфорорганическим веществом» болгарского предпринимателя-оружейника Эмилиана Гебрева. Их объявили в международный розыск, говорится в сообщении ведомства.

Гебрева госпитализировали с тяжелым отравлением в апреле 2015 года, его сын и топ-менеджер его компании также жаловались на ухудшение самочувствия. После выписки в мае Гебрева госпитализировали вновь. Экспертиза тогда установила применение вещества класса «Новичок». Сам предприниматель связывал отравление с возможными претензиями России на его оружейный завод и с тем, что его компания поставляла оружие в Украину.

Журналисты-расследователи из Bellingcat и The Insider прошлой весной называли имя одного из участников атаки: по их версии, это был офицер Главного управления Генштаба российских ВС Денис Сергеев (использовавший документы на имя Сергея Федотова), которого власти Великобритании считают причастным к отравлению «Новичком» экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Спустя полгода Bellingcat опубликовал имена еще семерых предполагаемых офицеров ГРУ, посещавших зимой и весной 2015 года Софию, предположительно, по поддельным загранпаспортам одной серии. По их данным, в даты, на которое пришлось отравление, в Болгарию, помимо Сергеева, приезжали также Сергей Павлов (с документами на имя Сергей Лютенко) и Георгий Горшков (под именем Петр Борисов). Сергеев вместе с Данилом Степановым (Данил Капралов) прилетали в страну еще раз в мае, когда Гебреву снова стало хуже.