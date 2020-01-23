Российские аптечные сети сообщили о повышенном спросе на медицинские маски

Российские аптечные сети фиксируют повышенный спрос на медицинские маски на фоне сообщений о распространении в Китае нового вида коронавируса, сообщает РБК.

Так, в аптечной сети «Ригла» за последние два дня отметили двукратный рост продаж противомикробных масок в Москве по сравнению с предыдущими днями, а в Петербурге, Приморье, Иркутской и Мурманской областях наблюдается еще более значительный спрос. В сети «36,6» рассказали, что рост объема продаж масок на этой неделе по сравнению с предыдущей вырос более чем в полтора раза.

«Появились отдельные покупатели с повышенной тревожностью, которые выкупают маски большими партиями — по 500 шт. Но рост спроса на маски не подкрепляется ростом спроса на противовирусные препараты и иные категории продукции, которые интересуют людей в период эпидемий ОРВИ. Сложившуюся ситуацию мы связываем с информационной волной о рисках распространения коронавируса из Китая, в то время как реальная заболеваемость ОРВИ не достигает эпидемического порога», — отметила исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева.

На данный момент известно, что в Китае более 630 человек заразились неизученным ранее видом коронавируса, из них, по официальным данным, 17 скончались. Случаи инфицирования также были зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индии, Японии и США.

По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Предположительно, это могли быть змеи или крысы.

Из-за вспышки вируса в Китае на карантин закрыли два города — Хуанган и Ухань. Власти запретили жителям выезжать из города, опасаясь дальнейшего распространения болезни. По данным СМИ, в стране экстренно вызывают на работу сотрудников фабрик по производству медицинских масок, так как в аптеках за ними выстроились очереди.