Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар решила не просить Путина о помиловании

Наама Иссахар, которую приговорили в России на 7,5 лет колонии за провоз гашиша в багаже, не стала просить президента Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова передает Интерфакс.

Наама Иссахар. Фото: ТАСС

Сегодня Москалькова отправилась в колонию, чтобы встретиться с Иссахар. Уполномоченный по правам человека заявила о готовности помочь заключенной израильтянке с ходатайством о помиловании или об условно-досрочном освобождении, однако девушка считает, что обращения ее матери и руководства Израиля достаточно для решения о помиловании, поэтому самостоятельно писать прошение она не будет.

«Условия содержания, оказание медицинской помощи, на этот счет у нее нет претензий. Она высказала слова благодарности за повышенное внимание и со стороны сотрудников ФСИН и со стороны тех женщин, с которыми она находится в камере», — рассказала о своем визите Москалькова.

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Ранее президент Владимир Путин, который прибыл в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, встретился с мамой осужденной израильтянки. После он сообщил, что при принятии решения будет учитываться факт, что девушка — «из очень хорошей и порядочной семьи». В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали, что в переговорах о помиловании Исахар стороны достигли значительного прогресса.

Израильские СМИ сообщали, что в ходе переговоров об освобождении девушки Москва попросила решить в ее пользу спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме. По данным газеты Maariv, земельный участок уже передан России.

Россия ранее просила обменять Нааму Иссахар на Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере, однако в начале ноября по требованию американских властей его экстрадировали в США.

Израильтянку задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Иссахар подтвердила, что хранила наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде, так как у нее не было доступа к багажу, где они находились. В декабре Мособлсуд оставил приговор в силе. Нетаньяху просил Путина помиловать израильтянку.