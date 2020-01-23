Китайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса

В Китае на карантин закрыли еще один город — Хуанган, расположенный в семидесяти километрах от Уханя, где была зарегистрирована первая вспышка нового вида коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию. Власти запретили жителям выезжать из города, опасаясь дальнейшего распространения болезни, передает Интерфакс.

Городская администрация закрыла интернет-кафе и кинотеатры, в городе перестал работать общественный транспорт. Ранее власти изолировали и сам Ухань, где проживает 11 миллионов человек, автобусное и водное сообщение с городом было полностью прекращено.

обновление 16:56 В Сингапуре зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым видом коронавируса

Тем временем в Пекине сообщили об отмене праздничных мероприятий в честь наступления нового года по лунному календарю. На данный момент более 630 человек заразились неизвестной болезнью, из них, по официальным данным, 17 скончались. СМИ писали о 25 погибших. Случаи инфицирования также были зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку.

Китайские ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Предположительно, это могли быть змеи или крысы.

Ученые из России, США и ряда стран Евросоюза объявили о начале разработок экспресс-тестов для выявления нового вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России начали создавать вакцину от нового вируса; ранее об этом заявили американские ученые.

Роспотребнадзор из-за вируса решил измерять температуру и опрашивать приезжающих в страну людей об их состоянии на контрольно-пропускных пунктах по всей границе. В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали троих человек, однако выяснилось, что они не являются носителями вируса.