«Би-би-си»: сестре премьера Мишустина принадлежит скрытая в Росреестре недвижимость на 900 миллионов рублей

«Русская служба Би-би-си» оценила почти в миллиард рублей общую стоимость элитной недвижимости в Москве и Подмосковье, принадлежащей сестре нового председателя правительства Михаила Мишустина Наталье Стениной. При этом информации о сопоставимых доходах журналистам обнаружить не удалось.

Квартира в центре столицы и загородные дома, которые «Би-би-си» приписывает Стениной, в Росреестре в настоящий момент оформлены на «Российскую Федерацию». При этом во внутренней базе ФНС, доступ к которой получили журналисты, вся недвижимость относится к налогооблагаемому имуществу сестры премьера: номера свидетельств о регистрации права там и в Росреестре совпадают.

Так, по данным «Би-би-си», Стениной принадлежат 170-метровая квартира на улице Ефремова в престижном районе Хамовники, двухэтажный дом в коттеджном поселке Agalarov Estate в подмосковном Истринском районе, а также 1,3 га земли и два дома площадью 740 и 150 кв. м. в поселке Николина Гора на Рублево-Успенском шоссе — по соседству с коттеджем самого Мишустина, оформленном на сына. Стоимость квартиры журналисты оценили в 180 миллионов рублей, стоимость недвижимости на Истре — в 370 миллионов рублей, а на Николиной Горе — в 350 миллионов рублей.

Помимо этого, как добавляет «Би-би-си», с 2015 года Стенина с ресторатором Аркадием Новиковым и девелопером Александром Удодовым владела рестораном «Недальний Восток» на Тверском бульваре. После его закрытия год назад в их собственности осталось здание, где работало заведение: стоимость 25%-ной доли Стениной издание оценило в 140 миллионов. Сам ресторан, согласно отчетности в системе «Спарк», был преимущественно убыточным, а компания, на которую записано здание, приносит своим владельцам около 100 тысяч рублей прибыли в год.

Наталия Стенина в начале нулевых годов работала в «Аэрофлоте», рассказал источник издания. Ее супруг в свою очередь возглавлял зарегистрированную в подмосковном Долгопрудном фирму в сфере недвижимости с выручкой около 1,5 миллиона рублей в год. Работала ли Стенина где-то потом и принадлежат ли ей доли в непубличных компаниях, «Би-би-си» установить не удалось. Пресс-служба правительства и сама Стенина на вопросы издания не ответили.