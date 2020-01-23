МВД не нашло нарушений в словах Кадырова об убийствах за критику Чечни в интернете

Управление МВД по Нижегородской области, куда Генпрокуратура перенаправила жалобу нижегородской журналистки Ирины Славиной, не нашло нарушений в предложении главы Чечни Рамзана Кадырова «убивать», «сажать» или «пугать» критикующих республику пользователей соцсетей.

Выступая в ноябре на заседании правительства Чечни, Кадыров жаловался на людей, которые «сидят и тысячами комментарии пишут <...> пытаются меня обвинить <..> днем и ночью какую-то ерунду рассказывают». По его словам, этим занимаются «люди, которые получают за это деньги», а также жители соседних регионов.

Главред независимого издания KozaPress Ирина Славина просила проверить его слова на нарушение нового закона о «явном неуважении» к обществу, по которому ранее была оштрафована сама. «В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого преступления», — говорится в ответе МВД, копию которого журналистка опубликовала в соцсетях.

Несколько правозащитных организаций посчитали, что Кадыров в том числе говорил об их сотрудниках и журналистах, которые освещают нарушения прав человека в республике. В связи с этим они попросили проверить слова главы Чечни у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об ответе ведомства не сообщалось.