Соратников якутского шамана Локи, Кота и Духа арестовали на трое суток за неповиновение полицейским  

Якутский городской суд арестовал троих членов отряда шамана Александра Габышева, который объявил о походе на Москву для «изгнания Путина». Еще одному придется заплатить тысячу рублей штрафа, рассказал «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Трое суток за неповиновение сотрудникам полиции (19.3 КоАП) под арестом проведут Павел Богачев (Локи), Алексей Брылев (Кот) и Юрия Конюхов (Дух), штраф назначили Виктору Макерову (Эльф). По версии полицейских, они отказались предъявлять документы и нецензурно выражались при представителях власти. Защита планирует обжаловать это решение в Верховном суде Якутии.

За день до этого всех четверых задержали около дома шамана, сам он успел спрятаться внутри помещения. Силовики пытались взломать дверь, но остановились, когда Габышев предупредил о вызове своего адвоката. На задержанных составили протоколы и увезли в изолятор временного содержания, где они провели всю ночь.

Осенью на идущего в Москву для проведения обряда «изгнания Путина» завели дело о призывах к экстремизму: в своих речах он якобы требовал «насильственных действий в отношении президента». Однако обвинения ему так и не предъявили, поэтому мера пресечения в виде подписки о невыезде снялась. Шаман решил возобновить свой поход в марте.