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Депутаты одобрили создание в Совете безопасности должности для Медведева

Политика

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Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон «О безопасности», которые введут в Совете безопасности должность зампредседателя. Ранее президент Владимир Путин, возглавляющий структуру, назначил на эту должность экс-премьера Дмитрия Медведева.

Согласно документу, зампредседателя Совбеза будет назначаться и освобождаться от должности президентом, как и остальные члены совещательного органа. Президент также сам определит полномочия своего заместителя. 

Дмитрий Медведев возглавлял кабинет министров с начала третьего президентского срока Владимира Путина в 2012 году. Он объявил об отставке в середине января в день ежегодного послания Путина парламентариям, в котором тот объявил о готовящихся поправках в Конституции, изменящих структуру органов публичной власти. Сам Медведев объяснял уход задачами «обновления политической системы».

Теги:
совбез, медведев, путин, va

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