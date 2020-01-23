Депутаты одобрили создание в Совете безопасности должности для Медведева

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон «О безопасности», которые введут в Совете безопасности должность зампредседателя. Ранее президент Владимир Путин, возглавляющий структуру, назначил на эту должность экс-премьера Дмитрия Медведева.

Согласно документу, зампредседателя Совбеза будет назначаться и освобождаться от должности президентом, как и остальные члены совещательного органа. Президент также сам определит полномочия своего заместителя.

Дмитрий Медведев возглавлял кабинет министров с начала третьего президентского срока Владимира Путина в 2012 году. Он объявил об отставке в середине января в день ежегодного послания Путина парламентариям, в котором тот объявил о готовящихся поправках в Конституции, изменящих структуру органов публичной власти. Сам Медведев объяснял уход задачами «обновления политической системы».