В Екатеринбурге продлили арест членам секты «Ученики Христа», подозреваемым в убийстве ребенка

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил на два месяца срок содержания под стражей лидеру секты «Ученики Христа» Земфире Гайнуллиной и члену секты Ивану Казанцеву, сообщает Е1. Их подозревают в убийстве 9-летнего мальчика, приходившегося Казанцеву сыном.

В ходе судебного заседания Казанцев частично признал вину, сообщив, что действительно вставил кляп в рот мальчику, не ожидая при этом, что тот задохнется. Гайнуллина, по его словам, во время истязания попросила поставить на мальчика журнальный столик, чтобы тот не двигался.

Сама Земфира Гайнуллина на суде заявила, что в убийстве не участвовала. «Я в тот момент в другой комнате была. Я сидела за компьютером в зале с младшим Максимкой, и подошли ко мне Казанцевы Иван и Анна. Сказали: «Пошли с нами в комнату, там что-то случилось». Я нехотя встала, зашла, на полу лежал мальчик», — заявила она.

Несмотря на ходатайства защиты о домашнем аресте, Гайнуллина и Казанцев останутся в СИЗО до 27 мая.

Тело убитого мальчика было обнаружено в лесопарковой зоне на юго-западе Екатеринбурга 27 ноября. При этом преступление было совершено за три недели до этого — 5 ноября. Долгое время подозреваемым удавалось скрывать сам факт гибели ребенка. В настоящий момент установлено, что мальчик погиб от удушья, а до этого его били плетьми: таким образом отец пытался «изгнать из него бесов».

Против Ивана Казанцева возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Истязание малолетних детей». Лидеру секты Земфире Гайнуллиной вменяют пособничество в убийстве.